Отопление подали в 5% домов Свердловской области

В Свердловской области отопительный сезон начался в 52 муниципалитетах — тепло поступает уже в 5% домов и 875 социальных объектов, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

На данный момент в области запущено порядка 25% котельных, при этом тепло начали подавать в первую очередь в северных районах. «Подготовка к отопительному периоду шла несколько месяцев. Она включала и модернизацию коммунальной инфраструктуры, в том числе строительство новых котельных. Например, в Красноуфимском муниципальном округе с опережением сроков завершено строительство двух блочно-модульных газовых котельных в поселке Натальинск и в деревне Подгорная»,— рассказал губернатор.

В Екатеринбурге отопительный сезон стартовал 15 сентября, полностью включить тепло во всех соцобъектах и домах планируется до конца месяца. Всего в городе около 1,3 тыс. соцобъектов и 8,1 тыс. многоквартирных домов.

Ирина Пичурина