Средний размер автокредита в Нижегородской области в августе вырос на 7,9%

В августе 2026 года средний размер автокредита в Нижегородской области вырос на 7,9% по сравнению с августом 2025 года — до 1,5 млн руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В среднем по России размер автокредитов увеличился на 11,1% — до 1,59 млн руб. Лидируют Москва (2,1 млн руб.), Московская область (1,89 млн руб.) и Санкт-Петербург (1,83 млн руб.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что в последнее время средний размер автокредитов стабилизировался на уровне 1,5-1,6 млн руб. с тенденцией к плавному росту. По его оценке, такая динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков и не очень активного спроса из-за высоких процентных ставок и роста цен на автомобили. Он отметил также, что банки при одобрении автокредитов и их условий предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй.

Как писал «Ъ-Приволжье», количество автокредитов в Нижегородской области уменьшилось в августе на 2,6%.

Егор Емельянов