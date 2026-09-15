Количество автокредитов в Нижегородской области снизилось на 2,6% в августе

В августе 2026 года количество автокредитов, выданных в Нижегородской области, по сравнению с июлем снизилось на 2,6%, до 3,02 тыс. займов. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В среднем по России тренд обратный: количество кредитов, выданных на новые и поддержанные автомобили, выросло на 3,7% — до 101 тыс. В то же время, как подсчитали в НБКИ, это на 6,9% меньше показателя августа прошлого года.

Наибольшее число автокредитов в регионах РФ в августе 2026 года было выдано в Москве (6,66 тыс.), Московской области (6,20 тыс.), Татарстане (5,33 тыс.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что в последние полгода выдача автокредитов стабилизировалась на довольно невысоком уровне — 95—105 тыс. , а по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократилась в 1,5 раза. «Это свидетельствует как о не очень активном спросе на автокредиты из-за высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили, так и о довольно слабом аппетите к риску со стороны банков. Последние сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек », — добавил эксперт.

Как писал «Ъ», объем выданных автокредитов в Нижегородской области в январе — июле 2026 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 33%, до 25,5 млрд руб.

Егор Емельянов