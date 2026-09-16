Венгрия раскроет архивы органов госбезопасности времен социализма

Составлено ИИ-Ассистентъ

Публикация архивов происходит на фоне заметных политических изменений в Венгрии. В апреле 2026 года оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу на парламентских выборах, заняв 138 из 199 мест в парламенте, что привело к поражению альянса «Фидес» Виктора Орбана, который впервые за 10 лет оказался в меньшинстве.

Петер Мадьяр, вступивший в должность премьер-министра Венгрии в мае 2026 года, активно выступает против предыдущего правительства. Он объявил о создании нового государственного органа для борьбы с коррупцией, который будет расследовать случаи злоупотребления государственным имуществом и коррупционные схемы за последние 20 лет, и подчеркнул, что это управление не будет подчиняться правительству, а будет отчитываться напрямую парламенту. Кроме того, в августе 2026 года парламент Венгрии избрал бывшего председателя Верховного суда Андраша Баку президентом страны по предложению партии «Тиса», досрочно прекратив полномочия предыдущего президента Тамаша Шуйока.

Ранее, в мае 2026 года, Петер Мадьяр также призвал Тамаша Шуйока уйти в отставку, обвиняя его в игнорировании злоупотреблений властей, а также заявил о намерении подать заявление в полицию из-за обнаружения уничтоженных документов и агитационных материалов партии «Фидес» в здании Министерства строительства и транспорта. Виктор Орбан, возглавлявший правительство Венгрии 16 лет, признал поражение на выборах в апреле 2026 года, а в марте 2026 года он сравнил свои отношения с Владимиром Путиным с сюжетом басни «Лев и мышь», где венгерский премьер — мышь, а российский президент — лев.