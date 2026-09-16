Венгрия раскроет архивы органов госбезопасности времен социализма
Венгерский парламент проголосовал за публикацию десятков тысяч секретных досье тайной полиции времен социализма, сообщает The Times.
База данных начнет работать с 20 октября, накануне 70-й годовщины восстания 1956 года. Венгры получат доступ к онлайн-базе, содержащей около 65 тыс. записей. Будут опубликованы документы с 1944 по 1989 год, включая оперативные и агентурные записи. По некоторым оценкам, в этот период со спецслужбами сотрудничали от 150 до 180 тыс. человек.
«Документы государственной безопасности коммунистической эпохи — это секрет, который власти не хотели раскрывать ни после падения коммунизма в 1989 году, ни после прихода к власти Виктора Орбана в 2010 году», – заявил вице-премьер Венгрии Балинт Руфф. Он назвал коммунистические преступления тайной полиции «призраком», который десятилетиями висел над обществом. Премьер-министр Петер Мадьяр обещал открыть архивы еще во время своей предвыборной кампании.
Публикация архивов происходит на фоне заметных политических изменений в Венгрии. В апреле 2026 года оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу на парламентских выборах, заняв 138 из 199 мест в парламенте, что привело к поражению альянса «Фидес» Виктора Орбана, который впервые за 10 лет оказался в меньшинстве.
Петер Мадьяр, вступивший в должность премьер-министра Венгрии в мае 2026 года, активно выступает против предыдущего правительства. Он объявил о создании нового государственного органа для борьбы с коррупцией, который будет расследовать случаи злоупотребления государственным имуществом и коррупционные схемы за последние 20 лет, и подчеркнул, что это управление не будет подчиняться правительству, а будет отчитываться напрямую парламенту. Кроме того, в августе 2026 года парламент Венгрии избрал бывшего председателя Верховного суда Андраша Баку президентом страны по предложению партии «Тиса», досрочно прекратив полномочия предыдущего президента Тамаша Шуйока.
Ранее, в мае 2026 года, Петер Мадьяр также призвал Тамаша Шуйока уйти в отставку, обвиняя его в игнорировании злоупотреблений властей, а также заявил о намерении подать заявление в полицию из-за обнаружения уничтоженных документов и агитационных материалов партии «Фидес» в здании Министерства строительства и транспорта. Виктор Орбан, возглавлявший правительство Венгрии 16 лет, признал поражение на выборах в апреле 2026 года, а в марте 2026 года он сравнил свои отношения с Владимиром Путиным с сюжетом басни «Лев и мышь», где венгерский премьер — мышь, а российский президент — лев.