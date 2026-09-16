В Кремле не стали комментировать участие Овечкина в предвыборном ролике ЕР

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать появление хоккеиста Александра Овечкина в предвыборном ролике партии «Единая Россия».

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Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Александр Овечкин

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Это не тема для наших комментариев»,— уточнил представитель президента на брифинге. На этой неделе в эфире появились новые агитационные ролики в преддверии выборов в Госдуму. На видео «Единой России» (ЕР) впервые были собраны все пятеро лидеров ее партсписка: глава МИДа Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава «Юнармии» Владислав Головин. Вместе с ними в кадре появились еще несколько человек, в том числе Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталс».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек считает, что после такого Овечкин не должен выступать в НХЛ. В «Вашингтон Кэпиталс» заявили, что Овечкина попросили поучаствовать в съемках ролика летом. В клубе отметили, что Овечкин — гражданин России, «который в межсезонье живет в Москве со своей семьей и будет жить там и после завершения карьеры».

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В составе клуба нападающий выигрывал Кубок Стэнли (2018). В 2017 году хоккеист был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. Вместе со сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).