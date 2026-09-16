Песков не стал комментировать расследование США о возможных агентах спецслужб РФ
Кремль не считает необходимым комментировать расследование Минюста США о лицах, которые якобы сотрудничали с российскими спецслужбами, до получения доказательств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«До тех пор, пока мы не услышали и не увидели сколько-либо вразумительных доказательств, основанных хоть на чем-то осязаемом, аргументации, то не считаем необходимым комментировать эти новости»,— сказал господин Песков на брифинге.
Минюст США 16 сентября объявил о раскрытии сети из пяти человек, которых подозревают в подготовке диверсий и убийств российских оппозиционеров. Ведомство связывает их со спецслужбами России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее, 8 февраля 2026 года, комментировал сообщения о том, что в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна упоминаются российские чиновники и бизнесмены, призывая не воспринимать всерьез утверждения о связях Эпштейна и российских спецслужб. Также, 23 июля 2026 года, Дмитрий Песков заявил, что публикации в СМИ о подозрениях не могут быть поводом для комментариев, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать данные западных СМИ о возможной помощи России Ирану в ударах по объектам ЦРУ.
В сентябре 2025 года Дмитрий Песков сообщал о наличии каналов общения между спецслужбами России и США, но уточнял, что это не привело к комплексному оживлению всех связей. В мае 2025 года он также указывал, что контакты по линии специальных служб имеются, однако говорить о масштабном сотрудничестве между странами по вопросам обеспечения безопасности преждевременно.