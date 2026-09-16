Песков не стал комментировать расследование США о возможных агентах спецслужб РФ

Кремль не считает необходимым комментировать расследование Минюста США о лицах, которые якобы сотрудничали с российскими спецслужбами, до получения доказательств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«До тех пор, пока мы не услышали и не увидели сколько-либо вразумительных доказательств, основанных хоть на чем-то осязаемом, аргументации, то не считаем необходимым комментировать эти новости»,— сказал господин Песков на брифинге.

Минюст США 16 сентября объявил о раскрытии сети из пяти человек, которых подозревают в подготовке диверсий и убийств российских оппозиционеров. Ведомство связывает их со спецслужбами России.