Белгородский металлотрейдер пытается отсудить убытки и штраф у московской фирмы

В Арбитражный суд Белгородской области поступило исковое заявление местного ООО «СМЦ Инбитек» к московскому ООО «Минт-Сервис» о взыскании убытков в связи с «неисполнением заверений» и решением налоговых органов. Общая сумма претензий около 143 млн руб., следует из картотеки арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Как следует из материалов, истец требует взыскать с ответчика убытки в размере 63 млн руб., а также суммы штрафов, наложенных налоговой инспекцией (ИФНС — территориальный орган Федеральной налоговой службы) в размере 50,4 млн руб. Миллион составит госошлина, итого сумма требований — 113,5 млн руб. Суд установил, что иск подан с нарушениями, которые надо устранить до 14 октября. Указано, что истцом не представлены достаточные доказательства для предоставления отсрочки по уплате госпошлины, позволяющие оценить его материальное положение.

Также имеется второй иск белгородцев к ООО «Минт-Сервис». Он также подан в сентябре в ту же инстанцию. В его рамках хотят взыскать долг и пени — 23,9 и 5,6 млн руб. Заявление оставлено без движения по той же причине.

По данным Rusprofile, ООО «Сервисный металлоцентр "Инбитек"» зарегистрировано в 2014 году в Белгороде. В отношении компании введена процедура банкротства. Вид деятельности — оптовая торговля черными металлами в первичных формах. Гендиректор Игорь Чернов владеет 90,09% долей; второй учредитель — Андрей Ращектаев с долей 9,91%. В 2025 году выручка составила 286,4 млн руб., снизившись на 54,1% к уровню 2024 года (624,2 млн руб.), а чистая прибыль сменилась убытком в 1,4 млн руб. против прибыли 4,9 млн руб. годом ранее. ООО «Минт-Сервис» зарегистрировано в 2014 году в Москве, работает в сфере агентской оптовой торговли машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами. Генеральным директором является Саша Даллакян, он же выступает единственным учредителем. В 2025 году выручка выросла более чем вдвое — с 7,21 млрд до 17,54 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась с 144 млн до 194 млн руб.

О состоянии металлургии — в публикации «Ъ-Черноземье» «Сталь уходит в минус».

Анна Швечикова