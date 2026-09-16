Замену окон в белгородском Шебекине после атак ВСУ оценили в 170 млн рублей

В Шебекинском округе Белгородской области из-за атаки ВСУ повреждены окна в 1,7 тыс. домов. Ущерб оценивается примерно в 170 млн руб. Об этом сообщил на своей странице во «Вконтакте» врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев по итогам объезда округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В одном из домов на улице Ленина в Шебекине 14 сентября после детонации боеприпаса загорелись квартиры на первом и втором этажах. Ранения получили шесть человек, в том числе ребенок. По данным главы региона, только за день были разрушены 14 многоквартирных домов. В округе приступили к замерам окон и восстановлению остекления.

Господин Шуваев также осмотрел восстановление бассейна «Дельфин» в Шебекино. По его словам, работы не завершат в октябре. Минстрою и управлению капитального строительства поручено начать претензионную работу с подрядчиком.

В Масловой Пристани продолжается восстановление ФОКа, почти полностью разрушенного после атаки в октябре 2025 года. В результате обстрелов погибли три человека, еще 12 получили ранения. Восемь пострадавших были госпитализированы, трое из них находились в тяжелом состоянии.

Подробнее об атаках на инфраструктуру Белгородской области осенью 2025 года — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова