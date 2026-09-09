Белгород занял седьмое место среди городов России по росту цен на аренду жилья

Белгород занял седьмое место среди крупных российских городов с наиболее заметным ростом арендных ставок на однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Воронеж, Курск и Орел вошли в первую десятку городов с наиболее выраженной совокупной отрицательной динамикой. Такие данные приводит портал «Мир квартир» по итогам августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Белгороде ставки выросли во всех сегментах. Однокомнатные квартиры подорожали на 3,8%, до 22,4 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — на 8,1%, до 29,5 тыс. руб., трехкомнатные — на 10,1%, до 36,5 тыс. руб.

Орел занял второе место среди городов с наиболее заметным снижением арендных ставок. При этом однокомнатные квартиры там подорожали на 1,4%, до 19,4 тыс. руб. в месяц. Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир снизилась на 2,7%, до 23,7 тыс. руб., трехкомнатных — на 3,8%, почти до 30 тыс. руб.

Курск занял четвертую позицию в рейтинге отрицательной динамики. Аренда однокомнатных квартир подешевела на 1,9%, до 23,7 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — на 0,7%, до 29,6 тыс. руб., трехкомнатных — на 1,3%, до 37 тыс. руб.

Воронеж стал десятым городом с наиболее заметным снижением ставок. Однокомнатные квартиры практически не изменились в цене: рост составил 0,1%, до 22,4 тыс. руб. в месяц. Двухкомнатные подешевели на 0,5%, до 28,1 тыс. руб., трехкомнатные — на 0,9%, до 36 тыс. руб.

В Липецке средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 1,5%, до 21 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — на 0,8%, до 26,5 тыс. руб. Трехкомнатное жилье, напротив, подешевело на 1,3%, до 34,1 тыс. руб. Липецк не вошел ни в один из рейтингов топ-10. Данные по Тамбову в исследовании не представлены.

Исследование охватило 70 крупнейших городов России. В среднем по стране аренда однокомнатных квартир за месяц подорожала на 3,1%, до 27 227 руб., двухкомнатных — на 3,4%, до 34 356 руб., трехкомнатных — на 2,3%, до 43 378 руб.

Лидером рейтинга по росту ставок стал Нижний Новгород: аренда однокомнатных квартир там увеличилась на 13,4%, двухкомнатных — на 19,3%, трехкомнатных — на 10,5%. Второе место занял Брянск, где рост составил 7,4%, 12,2% и 19,6% соответственно. Третьим стал Владивосток: +9,5% для однокомнатных квартир, +8,1% для двухкомнатных и +11,1% для трехкомнатных. В числе городов с наиболее выраженной отрицательной динамикой оказались Иваново (1-е место) и Севастополь (3-е место). В Иванове двухкомнатные квартиры подешевели на 3,2%, трехкомнатные — на 4,2%. В Севастополе аренда однокомнатных квартир снизилась на 2,4%, двухкомнатных — на 0,8%, трехкомнатных — на 0,9%.

На прошлой неделе стало известно, что Белгород показал максимальную динамику среди городов Черноземья по росту цен на первичном рынке жилья. Квадратный метр за август подорожал на 4,8%, до 146,4 тыс. руб. По этому показателю город уступил только Сочи (+6,4%) и Калининграду (+5%).

Кабира Гасанова