В Кремле исключили безвиз для японцев при посещении родственников на Курилах

Власти Японии заняли крайне недружественную позицию по отношению к России. По этой причине у Токио нет оснований рассчитывать на согласие Москвы вернуть безвизовый режим для посещения японцами родственников на Южных Курилах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Япония присоединилась ко всем санкциям, — напомнил господин Песков. — Собственно, она входит в список недружественных стран».

Он добавил, что «поэтому пока на какие-то, скажем так, взаимные послабления, наверное, надеяться вряд ли приходится». При этом представитель Кремля подчеркнул, что не Россия была инициатором ухудшения отношений.

Программу безвизового посещения японскими гражданами родственников и захоронений на российских Курилах приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. После начала СВО в 2022 году и присоединения Токио к антироссийским санкциям Москва прекратила выполнение связанных с программой соглашений.