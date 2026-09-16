В Кремле исключили безвиз для японцев при посещении родственников на Курилах
Песков: недружественной Японии не стоит рассчитывать на визовые послабления
Власти Японии заняли крайне недружественную позицию по отношению к России. По этой причине у Токио нет оснований рассчитывать на согласие Москвы вернуть безвизовый режим для посещения японцами родственников на Южных Курилах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Япония присоединилась ко всем санкциям, — напомнил господин Песков. — Собственно, она входит в список недружественных стран».
Он добавил, что «поэтому пока на какие-то, скажем так, взаимные послабления, наверное, надеяться вряд ли приходится». При этом представитель Кремля подчеркнул, что не Россия была инициатором ухудшения отношений.
Программу безвизового посещения японскими гражданами родственников и захоронений на российских Курилах приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. После начала СВО в 2022 году и присоединения Токио к антироссийским санкциям Москва прекратила выполнение связанных с программой соглашений.
Безвизовые поездки японцев на Южные Курилы практиковались в 2017–2020 годах. После присоединения Японии к антироссийским санкциям Москва объявила об их прекращении, связав это решение с ответными мерами, а не с отдельным изменением порядка посещений островов.
Для японских родственников это означает сохранение закрытого прежнего канала поездок к могилам и другим местам, связанным с семьями бывших жителей островов: рассчитывать на посещение в рамках действовавшего безвизового механизма нельзя. Одновременно прекращение поездок оказалось частью сворачивания других российско-японских форматов — переговоров о мирном договоре и совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.