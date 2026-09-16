ФАС заподозрила дорожные компании в сговоре на 8 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении восьми дорожных компаний. ФАС выявила признаки сговора на сумму 8,7 млрд руб.

Речь идет о компаниях «ТехСтройКонтракт», «ДорЭнергоСтрой», «ДорСервис», «ДорМеханизация», «ВиаСтрой», «Битумикс», АО «ДЭП № 19» и ОАО «ДЭП № 12». Они участвовали в тендерах на ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог. Контракты разыгрывали в Московской, Владимирской, Тульской областях и Краснодарском крае.

По данным ФАС, фирмы могли заключить антиконкурентное соглашение, что позволило им добиться контрактов с минимальным снижением начальной цены. Если вина компаний будет доказана, им грозят штрафы.