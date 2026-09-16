ФАС заподозрила дорожные компании в сговоре на 8 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении восьми дорожных компаний. ФАС выявила признаки сговора на сумму 8,7 млрд руб.
Речь идет о компаниях «ТехСтройКонтракт», «ДорЭнергоСтрой», «ДорСервис», «ДорМеханизация», «ВиаСтрой», «Битумикс», АО «ДЭП № 19» и ОАО «ДЭП № 12». Они участвовали в тендерах на ремонт и содержание федеральных автомобильных дорог. Контракты разыгрывали в Московской, Владимирской, Тульской областях и Краснодарском крае.
По данным ФАС, фирмы могли заключить антиконкурентное соглашение, что позволило им добиться контрактов с минимальным снижением начальной цены. Если вина компаний будет доказана, им грозят штрафы.
Ключевой для антимонопольной проверки признак — не сама победа в тендере, а возможная единая ценовая стратегия: схожие заявки и незначительное снижение начальной стоимости могут указывать на имитацию конкуренции. Для установления картеля ФАС не обязательно предъявлять письменный договор между участниками: Верховный суд допускает использование совокупности косвенных совпадений, в том числе по сотрудникам, IP-адресам и местонахождению офисов.
При подтверждении нарушения юридическим лицам могут назначить оборотный штраф до 50% начальной цены торгов, но не более 4% их совокупной выручки; должностным лицам грозит штраф до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет. С конца 2024 года участие в картельном сговоре на торгах, повлекшее изменение или поддержание цен, образует также самостоятельный состав преступления: возможны лишение свободы до шести лет и штраф до 4 млн руб.