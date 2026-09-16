США снимут санкции с белорусских «Беллесбумпрома» и «Лакокраски»
Власти США снимут санкции с белорусского предприятия «Лакокраски» и концерна «Беллесбумпром», заявил американский спецпосланник Джон Коул. Он заверил, что в дальнейшем стороны обсудят послабление и других санкций. Белорусская сторона, в свою очередь, освободит 25 заключенных.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко (в центре) на встрече с делегацией из США во главе со спецпосланником президента Дональда Трампа Джоном Коулом (третий слева)
Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь
«Большое удовольствие в очередной раз быть в этой стране. Очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса, с моей точки зрения. И мы продолжим нашу совместную работу»,— сказал Джон Коул по итогам переговоров с президентом Белоруссиии Александром Лукашенко.
На прошедших 15 сентября переговорах Джон Коул также сообщил, что американские власти обратились в Citibank с просьбой разморозить и вернуть Белоруссии ее активы. В сентябре прошлого года после переговоров в Минске США исключили восемь принадлежащих белорусской «Белавии» Boeing, разрешив им выполнять международные рейсы, проходить техническое обслуживание и закупать комплектующие для лайнеров.
«Лакокраска» попала под санкции США еще в 2008 году как структура концерна «Белнефтехим». В декабре 2023 года Минфин США ввел санкции против «Беллесбумпрома» — как концерна, подконтрольного правительству Белоруссии.
Снятие ограничений с белорусских предприятий означает продолжение поэтапного обмена: освобождение политзаключенных сопровождается частичным смягчением санкций со стороны США. К марту 2026 года этот формат уже включал освобождение 250 человек и обещания Вашингтона вывести из-под ограничений белорусские банки, Минфин и ключевые активы; поэтому нынешний шаг создает основу для обсуждения новых послаблений, но не означает их автоматического введения.
Дальнейшее смягчение Вашингтон связывал с продолжением амнистии политзаключенных. Предыдущий пример такой конструкции относится к декабрю 2025 года: после помилования 123 человек США сняли санкции с «Беларуськалия», что показало, как отдельные решения по заключенным и экономическим ограничениям оформляются в рамках одного переговорного трека.