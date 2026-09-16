США снимут санкции с белорусских «Беллесбумпрома» и «Лакокраски»

Власти США снимут санкции с белорусского предприятия «Лакокраски» и концерна «Беллесбумпром», заявил американский спецпосланник Джон Коул. Он заверил, что в дальнейшем стороны обсудят послабление и других санкций. Белорусская сторона, в свою очередь, освободит 25 заключенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко (в центре) на встрече с делегацией из США во главе со спецпосланником президента Дональда Трампа Джоном Коулом (третий слева)

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко (в центре) на встрече с делегацией из США во главе со спецпосланником президента Дональда Трампа Джоном Коулом (третий слева)

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Большое удовольствие в очередной раз быть в этой стране. Очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса, с моей точки зрения. И мы продолжим нашу совместную работу»,— сказал Джон Коул по итогам переговоров с президентом Белоруссиии Александром Лукашенко.

На прошедших 15 сентября переговорах Джон Коул также сообщил, что американские власти обратились в Citibank с просьбой разморозить и вернуть Белоруссии ее активы. В сентябре прошлого года после переговоров в Минске США исключили восемь принадлежащих белорусской «Белавии» Boeing, разрешив им выполнять международные рейсы, проходить техническое обслуживание и закупать комплектующие для лайнеров.

«Лакокраска» попала под санкции США еще в 2008 году как структура концерна «Белнефтехим». В декабре 2023 года Минфин США ввел санкции против «Беллесбумпрома» — как концерна, подконтрольного правительству Белоруссии.

Лусине Баласян