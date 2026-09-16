Минздрав: лишь 60% россиян ежедневно употребляют овощи и фрукты

Овощи и фрукты ежедневно употребляют 60% россиян, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на Международном фестивале молодежи. По его словам, это «крайне мало».

«На картинке очень четко видно, какая реальность рациона россиян. И овощи, фрукты ежедневно 60% (употребляют россияне.—"Ъ") — это, конечно, крайне мало»,— рассказал министр (цитата по ТАСС).

Господин Мурашко уточнил, что стоит задача к 2030 году увеличить в 1,5 раза долю россиян, ведущих здоровый образ жизни. Он добавил, что голодание не приводит к улучшению ключевых показателей здоровья.