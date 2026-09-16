В Воронеже начал работу сервис каршеринга «Яндекс Драйв»

Сегодня в Воронеже был запущен сервис каршеринга «Яндекс Драйв», сообщили в компании. Областной центр стал 17-м городом, где он заработал. В других регионах Черноземья «Яндекс Драйв» пока не представлен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сервис каршеринга «Яндекс Драйв» Фото: сервис каршеринга «Яндекс Драйв»

В Воронеже для аренды доступны 200 автомобилей Haval Jolion. На них можно передвигаться по городу и области.

Машины «Яндекс Драйв» оснащены датчиками, которые, в частности, учитывают резкое торможение, агрессивное перестроение, крутые входы в повороты и превышение скорости. По этим параметрам система формирует индивидуальный рейтинг каждого пользователя.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал о начале работы сервиса каршеринга «Делимобиль» в Воронеже. Ранее в городе работали CarSmile и «Ситимобил», но они покинули воронежский рынок.

Алина Морозова