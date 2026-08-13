«Делимобиль» запустил каршеринг в Воронеже

Сервис каршеринга «Делимобиль» начал работу в Воронеже. Автомобили компании появились в городе в рамках расширения географии присутствия сервиса. Такие сообщения начали появляться в местных Telegram-каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На старте воронежским пользователям доступны автомобили Volkswagen Polo VI. Машины можно арендовать как минимум на час (для коротких поездок) или на сутки и более.

Начать аренду можно в приложении, а завершить поездку — в разрешенных зонах, отмеченных на карте. Заправка и парковка включены в стоимость поездки.

С запуском в Воронеже число городов присутствия «Делимобиля» достигло 23. В первом полугодии 2026 года компания вышла в шесть новых городов в «легком» формате, не разворачивая там дополнительную инфраструктуру. «Делимобиль» работает с 2015 года. По данным компании, сервисом пользуются 13,8 млн пользователей, автопарк насчитывает около 27 тыс. автомобилей.

Расширение географии происходит на фоне роста операционных показателей компании. По итогам второго квартала 2026 года количество проданных минут на один автомобиль увеличилось на 31% год к году. Средняя продолжительность поездки выросла на 17%, а число поездок на один автомобиль — на 12%.

Ранее в городе работали такие сервисы как CarSmile и «Ситимобил», но они покинули воронежский рынок.

Анна Швечикова