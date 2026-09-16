Суд отправил бизнесменов Лукача и Молотилова в колонию за отмывание 453 млн

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил бизнесменов Олега Молотилова к 8 годам колонии общего режима и Вадима Лукача к 8,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве и отмывании 453 млн руб., передает корреспондент «Ъ-Урал». Суд также назначил Вадиму Лукачу штраф 1,6 млн руб., Олегу Молотилову — штраф в размере 1,5 млн руб. Оба подсудимых были задержаны в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Их признали виновными в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере (по п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ) и в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Согласно материалам дела, Вадим Лукач, занимавшийся строительством, нацелился на землю в Свердловской области, закрепленную за Российской академией сельскохозяйственных наук. Для незаконного получения права собственности он сформировал группу, в которую вошли Олег Молотилов и директор государственного предприятия «Исток».

Злоумышленники оформили аренду участка площадью 4,5 млн кв. м, не планируя вносить платежи. Позднее землю разбили на 29 наделов, а арендатора ликвидировали через процедуру банкротства. В результате участки были выкуплены по льготной стоимости без проведения торгов, что причинило государству ущерб на сумму более 430 млн руб.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Артем Путилов