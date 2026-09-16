В Минздраве заявили о превышении в четыре раза нормы потребления сахара в России

Россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендуемых врачами норм. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

Овощи и фрукты, по словам министра, ежедневно едят лишь 60% россиян, что крайне мало, передает ТАСС. Среди причин неправильного питания господин Мурашко назвал нехватку времени и нежелание менять пищевые привычки. «То есть, по сути дела, это наш с вами поведенческий фактор»,— уточнил он.

По нормам Минздрава стоит съедать не более 24 г сахара в день и не более 8 кг — в год. В 2025 году на одного человека приходилось 23 кг сахара, в 2023-м — 30 кг, в 2021-м — 31 кг.