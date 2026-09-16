Росрыболовство запустило систему промысловой разведки с помощью ИИ
Подведомственный Росрыболовству Центр системы мониторинга рыболовства (ЦСМС) и связи создал систему «Лоция» для прогнозирования промысловой обстановки в море с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила пресс-служба ЦСМС.
«“Лоция” не заменяет решение экипажа. Окончательный выбор района, постановки и тактики промысла остается за капитаном, промысловым специалистом, показаниями эхолота и фактической обстановкой в море»,— заявил начальник центра Александр Михайлов.
Технология объединяет спутниковые и океанографические данные, информацию о выловах и работе флота, что помогает рыбакам быстрее находить места скопления рыбы. «Лоцию» тестируют при добыче иваси, сайры, минтая, тихоокеанской трески и сельди. Сервис создает отдельные модели для каждого промыслового района, вида и сезона. Он выдает результаты в виде пяти специализированных карт.
Смысл такого прогноза — не просто нанести на карту уже известные места вылова, а оценить, как гидрологические условия связаны с вероятным распределением рыбы. Пример такого подхода можно найти в исследовании СПбГУ, где для краткосрочного прогнозирования использовались моделирование гидрологических условий в районе промысла и статистическая модель, выделяющая наиболее значимые для промысла параметры. Такая связка позволяет преобразовать океанографические наблюдения в прогнозируемые промысловые условия.
Для экипажа результат поэтому служит ориентиром для выбора направления поиска и проверки перспективного района, а не заменой промысловой разведки. Окончательное решение требует сопоставления прогноза с показаниями эхолота и фактической обстановкой в море, поскольку модель оценивает вероятность подходящих условий, но не фиксирует наличие скопления рыбы в конкретной точке.