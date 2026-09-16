Росрыболовство запустило систему промысловой разведки с помощью ИИ

Подведомственный Росрыболовству Центр системы мониторинга рыболовства (ЦСМС) и связи создал систему «Лоция» для прогнозирования промысловой обстановки в море с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила пресс-служба ЦСМС.

«“Лоция” не заменяет решение экипажа. Окончательный выбор района, постановки и тактики промысла остается за капитаном, промысловым специалистом, показаниями эхолота и фактической обстановкой в море»,— заявил начальник центра Александр Михайлов.

Технология объединяет спутниковые и океанографические данные, информацию о выловах и работе флота, что помогает рыбакам быстрее находить места скопления рыбы. «Лоцию» тестируют при добыче иваси, сайры, минтая, тихоокеанской трески и сельди. Сервис создает отдельные модели для каждого промыслового района, вида и сезона. Он выдает результаты в виде пяти специализированных карт.