В РЖД сравнили протяженность железных дорог в России с двумя экваторами Земли

Общая протяженность железных дорог в России составляет 85 тыс. км, сообщил глава РЖД Олег Белозеров. Такой длины, по его словам, хватит, чтобы дважды обойти Землю по экватору.

«Вы знаете, что у нас огромная страна Россия. По нашей территории проложено 85 тысяч километров железных дорог... Такой длины достаточно, чтобы два раза опоясать Землю и еще останется»,— уточнил господин Белозеров на Международном фестивале молодежи (цитата по «РИА Новости»). Длина экватора Земли составляет чуть больше 40 тыс. км.

Объем перевезенных РЖД за 10 лет грузов Олег Белозеров сравнил с весом «2 тыс. египетских пирамид Хеопса». Ежегодно компания перевозит около 1 млрд т грузов. В 2025 году погрузка составила 1,1 млрд т, с января по август 2026 года — 734,1 млн т.