72% сделок на «вторичке» в Ижевске затрагивают квартиры в домах старше 10 лет

72% сделок на вторичном рынке недвижимости Ижевска провели в январе—июле по квартирам в домах старше 10 лет. Об этом сообщает пресс-центр портала «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

В целом по 40 крупным городам России доля составила 68%. «Спрос смещен в сторону более старых домов. Причина в цене 1 кв. м: квартиры в домах, построенных за последние 10 лет, в среднем на 20% дороже рынка»,— указывает ведущий аналитик портала Елена Бобровская.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что стоимость 1 кв. м на «вторичке» в Ижевске за август увеличилась на 2,1% — до 119 тыс. руб. Цена квартиры достигла отметки в 5,9 млн руб.

По стране динамика разнится. В Краснодаре, Ленинградской области и Тюмени доля сделок по квартирам в домах 2016-2026 годов постройки находится в диапазоне 49-61%, что аналитики портала связывают с активным жилстроительством.

В Новокузнецке, Тольятти и Томске показатель варьируется на отметке 8-15%. Причина — большое число квартир типовой советской застройки и малые объемы ввода нового жилья.