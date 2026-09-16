Не менее 12 человек погибли при обрушении жилого дома в Газе

Как минимум 12 человек, в том числе дети, погибли при обрушении жилого дома в секторе Газа. Об этом сообщил Би-би-си со ссылкой на спасательные службы и местные власти. Десятки числятся пропавшими без вести.

ЧП произошло в районе Таль-эль-Хава города Газа. По данным телеканала, дом был поврежден во время боевых действий в анклаве. Несмотря на предупреждения о том, что находиться в здании небезопасно, в нем жили около 10 семей.

Среди погибших — пятеро детей. 14 жителей Газы получили ранения. Под завалами могут находиться еще порядка 100 человек, пишет Reuters со ссылкой на гражданскую оборону сектора Газа, контролируемую «Хамасом».

Сотрудники службы гражданской обороны рассказали, что поначалу им приходилось работать «голыми руками» из-за ограничений, введенных Израилем на ввоз техники в сектор Газа. Спустя время удалось подключить тяжелую технику.