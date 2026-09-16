Боливия и Парагвай утвердили демаркацию границы спустя 88 лет

Представители Парагвая и Боливии на заседании в Ла-Пасе одобрили полную демаркацию границы (проведение линии госграницы.—"Ъ") между двумя странами, сообщает испаноязычная газета La Nacion. Процесс длился 88 лет.

Соглашение позволяет зафиксировать границу протяженностью 742 км, 38 км из которых проходит по рекам. В подписанном сторонами документе решение называют кульминацией исторического процесса, начавшегося в 1938 году.

Стороны обсуждали демаркацию границы после окончания Чакской войны 1932-1935 годов. La Nacion отмечает, что после физических работ Боливия и Парагвай станут единственными государствами Южной Америки, чья граница полностью демаркирована.