Затраты США на войну в Иране достигли $38 млрд

С 28 февраля по 1 августа прямые затраты США на боевые действия в Иране составили $38 млрд. По прогнозам Управления по бюджету Конгресса США, в среднем в месяц эта война будет обходиться бюджету США примерно в $3 млрд и в первом квартале 2027 года повысит инфляцию на 0,5%. Об этом сообщает Reuters.

Как указывается в докладе Управления по бюджету Конгресса США, основная часть расходов — $21,7 млрд — ушла на производство боеприпасов, включая ракеты-перехватчики для систем ПВО. По оценкам управления, на полное восстановление боезапасов США может уйти до пяти лет. $10,4 млрд также ушли на топливо для авиатехники, техническое обслуживание, запчасти. Еще $2,7 млрд ушли на покрытие закупок горючего для другой военной техники.

В ведомстве отметили, что Министерство обороны США не сотрудничало с аудиторами управления во время подготовки этого доклада. Инициаторами проверки выступил представитель Демократической партии США в Комитете по бюджету Палаты представителей Брендан Бойл. В своем заявлении он подчеркнул, что «катастрофическая война Дональда Трампа в Иране уже унесла жизни храбрых американских военных и многих ранила». По словам господина Бойла, война «обходится американским налогоплательщикам в десятки миллиардов долларов, и сумма постоянно растет, а вместе с ней растут издержки». В частности, госдолг США в августе превысил $40 трлн.

Алена Миклашевская