Саратовский комитет безопасности вернулся в статус управления

Управление региональной безопасности Правительства Саратовской области снова стало управлением. Соответствующие изменения зафиксированы на официальном портале регионального правительства по состоянию на середину сентября 2026 года. Руководитель ведомства Юрий Юрин, который в августе получил должность министра-председателя, теперь вновь фигурирует в документах как начальник управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Юрин Фото: Юрий Юрин

Реорганизация произошла в два этапа с интервалом менее месяца. 19 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление № 615-П «Вопросы управления региональной безопасности Правительства Саратовской области». Документ предусматривал переименование управления в комитет региональной безопасности Саратовской области, упразднение должности начальника управления и учреждение поста министра области — председателя нового комитета. Комитет становился правопреемником всех обязательств прежнего управления.

Однако уже к середине сентября на сайте правительства в разделе структуры исполнительных органов власти снова указано «Управление региональной безопасности», а в контактных данных и паспортах ведомств на портале минфина области Юрий Юрин значится начальником управления.

Структура курирует вопросы гражданской обороны, пожарной безопасности и реагирования на ЧС. В ее подчинении находятся такие ключевые организации, как «Служба спасения Саратовской области», «Противопожарная служба» и система «Безопасный регион».

Никита Маркелов