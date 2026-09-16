Тюменца обвинили в убийстве жителя, чье тело нашли во время тушения пожара

В Тюмени 56-летнего местного жителя обвинили в убийстве 49-летнего друга, чье тело было обнаружено во время тушения пожара в квартире дома на ул. Бабарынка, сообщили в управлении СКР по Тюменской области. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст.105 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР По Тюменской области Фото: СКР По Тюменской области

Согласно заключению эксперта, смерть тюменца носит криминальный характер. После этого сотрудники правоохранительных органов задержали причастного к преступлению. По версии следствия, друзья пили спиртное в квартире. В это время между ними произошел конфликт по малозначительному поводу. Обвиняемый избил хозяина квартиры, в том числе табуреткой по голове и телу, сдавил шею, после чего скрылся. От полученных повреждений последний скончался. В ближайшее время в суде рассмотрят вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пожар произошел 13 сентября — его площадь составила 20 тыс. кв. м. Изначально внешних признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не было обнаружено. В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствие рассматривало небольшой источник огня, в том числе непотушенный окурок сигареты.

Ирина Пичурина