Человек погиб во время пожара в доме на ул. Бабарынка в Тюмени

В Тюмени организована доследственная проверка после пожара в квартире на ул. Бабарынка, где во время тушения обнаружили тело 49-летнего жителя, сообщили в управлении СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР По Тюменской области Фото: СКР По Тюменской области

«Каких-либо внешних признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствие рассматривает малокалорийный источник огня, возможно, непотушенный окурок сигареты»,— говорится в сообщении.

По данным регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило 13 сентября после 22:00. Площадь пожара составила 20 кв. м. Из дома эвакуировали пять человек. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства и точные причины установят по результатам пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз.

Ирина Пичурина