Экспертиза одобрила проект воссоздания триумфальной арки в Нижнем Новгороде

Проект воссоздания триумфальной арки в Нижнем Новгороде прошел негосударственную экспертизу. Ее проводило ООО «Проммаш тест экспертиза», указано в реестре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из закупочной документации Фото: из закупочной документации

Готовило проект ООО «Проектно-изыскательское бюро №7». Он предусматривает восстановление арки, построенной к приезду Николая II, и устройство выставочного пространства в районе домов №20 и №22 по улице Советской. В последнем мэрия планирует разместить музей трамваев.

Как писал «Ъ-Приволжье», останки арки, построенной в 1896 году, обнаружили летом 2024 года. Контракт на ее восстановление заключили в июне 2025 года за 314,8 млн руб. Построить арку необходимо было до 10 августа 2026 года, завершить все работы — до 15 ноября. Однако затем срок перенесли на 2027 год.

Галина Шамберина