Воссоздание триумфальной арки в Нижнем Новгороде перенесли на год

Срок воссоздания триумфальной арки в Нижнем Новгороде перенесли более чем на год, на 1 декабря 2027 года. Муниципальный заказчик 20 июля 2026 года заключил допсоглашение с подрядной организацией ООО «ТСНРУ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода

В том числе воссоздать арку требуется к 10 августа, а к началу декабря — завершить создание выставочного пространства.

Как писал «Ъ-Приволжье», останки арки, построенной в 1896 году к приезду императора Николая II на нижегородскую ярмарку, обнаружили летом 2024 года. Мэрия Нижнего Новгорода решила восстановить арку и создать на прилегающей площади музей трамваев. Для этого в июне 2025 года заключили контракт за 314,8 млн руб. Построить арку необходимо было до 10 августа 2026 года, завершить все работы — до 15 ноября.

Галина Шамберина