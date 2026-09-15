Аргентина предъявила обвинения работающим на Фолклендах нефтяникам
Федеральный прокурор Аргентины Карлос Сторнелли предъявил обвинения руководству и акционерам британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum. Компании занимаются добычей нефти в водах Фолклендских островов по британской лицензии (аргентинский топоним — Мальвинские острова), которые Буэнос-Айрес считает своими. Об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
Как пишет издание, аргентинская сторона считает, что нефтяники нарушили названный в честь режиссера и политика Пино Соланаса закон № 26.659. Документ регулирует разведку и добычу нефти и газа на континентальном шельфе Аргентины: такая деятельность должна быть согласована с правительством страны. Прокурор призвал расследовать деятельность всех физических и юридических лиц, сотрудничающих с компаниями.
Аргентинская прокуратура выявила и другие нарушения в работе компаний. Они связаны, например, с негативным воздействием на окружающую среду и отмыванием средств. Карлос Сторнелли попросил МИД Аргентины запросить у Великобритании подробную информацию о Rockhopper Exploration и Navitas Petroleum: финансовую отчетность и сведения о руководстве.
Фолклендские острова расположены в юго-западной части Атлантического океана. Их расстояние от берегов Аргентины — порядка 500 км, Великобритании — свыше 12 тыс. км. По итогам войны 1982 года территория отошла Лондону. Буэнос-Айрес с того момента оспаривает их принадлежность.
Публичное обсуждение спора возобновилось в июле, после полуфинала чемпионата мира по футболу. Аргентинские футболисты после победы над англичанами вынесли плакат «Мальвины — Аргентинские». В начале сентября президент Хавьер Милей объявил о введении санкций, штрафов и уголовной ответственности в отношении иностранных компаний, которые без согласия Буэнос-Айреса ведут коммерческую деятельность на островах.
Обвинения по закону № 26.659 — не первая уголовная угроза этому проекту со стороны Буэнос-Айреса: прежнее правительство Кристины Киршнер назвало разработку незаконной и ввело уголовную ответственность до 15 лет тюрьмы за несанкционированную разработку недр. Та попытка практически не продвинулась: Лондон и власти Фолклендских островов проигнорировали решение аргентинского суда, заявив о нулевой юрисдикции Буэнос-Айреса, а арестовать имущество не удалось — реальных активов на материковой части Аргентины у британских компаний не было, как нет и сейчас.
Под дело подпадает проект Sea Lion в Северном бассейне Фолклендских (Мальвинских) островов, который британская Rockhopper Exploration обнаружила в 2010 году. Проект годами буксовал из-за нехватки инвестиций и сдвинулся с мертвой точки после подключения израильской Navitas Petroleum: с долей 65% она стала оператором. Окончательное инвестиционное решение приняли в конце 2025 года, а старт добычи планировали на 2028 год, то есть обвинения предъявлены на этапе, когда проект перешел от многолетней паузы к практической подготовке добычи.