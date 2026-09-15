Аргентина предъявила обвинения работающим на Фолклендах нефтяникам

Федеральный прокурор Аргентины Карлос Сторнелли предъявил обвинения руководству и акционерам британской Rockhopper Exploration и израильской Navitas Petroleum. Компании занимаются добычей нефти в водах Фолклендских островов по британской лицензии (аргентинский топоним — Мальвинские острова), которые Буэнос-Айрес считает своими. Об этом сообщает аргентинская газета Clarin.

Как пишет издание, аргентинская сторона считает, что нефтяники нарушили названный в честь режиссера и политика Пино Соланаса закон № 26.659. Документ регулирует разведку и добычу нефти и газа на континентальном шельфе Аргентины: такая деятельность должна быть согласована с правительством страны. Прокурор призвал расследовать деятельность всех физических и юридических лиц, сотрудничающих с компаниями.

Аргентинская прокуратура выявила и другие нарушения в работе компаний. Они связаны, например, с негативным воздействием на окружающую среду и отмыванием средств. Карлос Сторнелли попросил МИД Аргентины запросить у Великобритании подробную информацию о Rockhopper Exploration и Navitas Petroleum: финансовую отчетность и сведения о руководстве.

Фолклендские острова расположены в юго-западной части Атлантического океана. Их расстояние от берегов Аргентины — порядка 500 км, Великобритании — свыше 12 тыс. км. По итогам войны 1982 года территория отошла Лондону. Буэнос-Айрес с того момента оспаривает их принадлежность.

Публичное обсуждение спора возобновилось в июле, после полуфинала чемпионата мира по футболу. Аргентинские футболисты после победы над англичанами вынесли плакат «Мальвины — Аргентинские». В начале сентября президент Хавьер Милей объявил о введении санкций, штрафов и уголовной ответственности в отношении иностранных компаний, которые без согласия Буэнос-Айреса ведут коммерческую деятельность на островах.