На МФМ прошел отборочный этап фестиваля «Хайтек.Юниоры»

На площадке Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге состоялись отборочные состязания Международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи «Хайтек.Юниоры». Участники из 7 стран решали инженерные задачи, основанные на реальном производственном кейсе одного из крупнейших машиностроительных предприятий УрФО АО «Завода №9».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: официальный хост МФМ Мария Елкина Фото: пресс-служба ПМЭФ Следующая фотография 1 / 2 Фото: официальный хост МФМ Мария Елкина Фото: пресс-служба ПМЭФ

В фестивале «Хайтек.Юниоры» участвуют молодые люди от 12 до 19 лет, которые интересуются инженерией и современными технологиями. Организатором фестиваля выступает Агентство развития профессионального мастерства (АРПМ) при поддержке Минпромторга России и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Отборочные соревнования продлятся по всей стране до 15 октября, а их победители получат возможность попасть в финал, который пройдет с 9 по 13 ноября в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

Отборочные соревнования «Хайтек.Юниоры» на МФМ прошли на площадке АРПМ «Район инженерных свершений», которая была частью стенда АСИ «Город возможностей». Здесь молодые посетители форума могли не только решать инженерные задачи, но и познакомиться с современными материалами и технологиями, а также узнать о разработках молодых предпринимателей и возможностях построения образовательной и карьерной траектории.

Организаторы отмечают: главное отличие фестиваля «Хайтек.Юниоры» от традиционных олимпиад заключается в формате заданий. Их формируют промышленные предприятия на основе реальных производственных задач. Если компании требуется найти новое решение для определенного процесса, она передает запрос организаторам. Представители АРПМ разрабатывают методологию и критерии оценки, а представители предприятия становятся экспертами и работают непосредственно с участниками.

По словам генерального директора АРПМ Марии Елкиной, участие в подобных соревнованиях позволяет молодым людям не только проверить свои знания. «У нас на МФМ в отборочных состязаниях принимают участие ребята не только из России, но и из Замбии, Вьетнама, Камеруна, Армении, Казахстана и Перу. Для них это не только способ показать себя, но и возможность пообщаться на одном языке – языке инженера, языке технологий. Это общение в процессе решения совместных технологических задач мы называем инженерной дипломатией. Когда люди не просто общались, а вместе работали над решением инженерной задачи, это оставляет куда больший след в памяти и формирует совсем иной образ России»,– прокомментировала Мария Елкина.

Алексей Буров