В Самарской области организатор опасного шоу с жидким азотом не смог оспорить приговор

Оставлен в силе приговор организатору шоу с жидким азотом, в результате которого пострадал ребенок в Самарской области. Решение принял облсуд, сообщает его пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Происшествие случилось летом 2025 года на турбазе «Лесные тропы» в Шигонском районе. На шоу эксперимента организатор и ведущий шоу смешал кипяток и жидкий азот в ведре, а затем поставил емкость на землю, не оградив ее от зрителей. В результате малолетний ребенок, не осознавая угрозы, подбежал к ведру, опрокинул его на себя и получил серьезные ожоги.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). На процессе фигурант частично признал вину. Также он добровольно возместил вред потерпевшему.

Шигонский районный суд Самарской области признал организатора шоу виновным и назначил ему штраф в размере 400 тыс. рублей. Защитник осужденного подал апелляционную жалобу на приговор, в которой просил решение первой инстанции отменить и передать уголовное дело на новое рассмотрение. Однако Самарский областной суд не нашел оснований для этого и отклонил жалобу.

Георгий Портнов