В Самарской области шоу с жидким азотом на турбазе привело к травмам ребенка

Шигонский районный суд Самарской области признал местного жителя виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, действия обвиняемого на детском развлекательном шоу с жидким азотом на турбазе «Лесные тропы» привели к тому, что летом 2025 года ребенок получил травмы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что фигурант уголовного дела, имея многолетний опыт работы, осознавал опасность манипуляций с жидким азотом, температура кипения которого составляет около 209 °C, но грубо нарушил технику безопасности.

Во время эксперимента обвиняемый смешал кипяток и жидкий азот в ведре, а затем поставил емкость на землю, не оградив ее от зрителей. В результате малолетний ребенок, не осознавая угрозы, подбежал к ведру, опрокинул его на себя и получил серьезные ожоги.

Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора стало то, что у обвиняемого есть малолетний ребенок, фигурант дела добровольно возместил вред потерпевшему, частично признал вину и раскаялся в случившемся. В итоге ему назначили штраф в размере 400 тыс. рублей.

Приговор не вступил в силу.

Георгий Портнов