ВТБ объявил о повышении ставок по долгосрочным вкладам

ВТБ сообщил, что с 16 сентября улучшил условия по рублевым вкладам на долгие сроки. Рост доходности составит до 2,4 п. п. Теперь максимальная ставка в банке доступна на 1,5 года: для розничных клиентов — 13,7% годовых, для пакета услуг «Привилегия» — 13,8%, для Private Banking — 13,9%.

«Сейчас оптимальная стратегия — зафиксировать все еще высокую ставку по сбережениям на длительные сроки и не зависеть от дальнейших колебаний на рынке... Мы дополнительно поддержим таких клиентов повышением ставок»,— уточнил замглавы блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. По прогнозам ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 трлн руб.

На заседании 11 сентября Центробанк (ЦБ) сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор оценивает годовую инфляцию по базовому сценарию в 6–7%. ЦБ прогнозирует, что показатель вернется к 4% в 2027 году.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ бросил якорь».