Константин Струков вновь оспаривает национализацию ЮГК

Бизнесмен Константин Струков подал новую жалобу в Верховный суд России на решение о национализации ПАО «Южуралзолото группа компаний» и связанных с ней организаций. Информация размещена в картотеке ВС РФ.

Господин Струков, выступая в своих интересах и интересах дочерей Александры Струковой и Евгении Кузнецовой, подал вместе с жалобой ходатайство о восстановлении срока. Предыдущая попытка предпринимателя вернуть золотодобывающее предприятие не удалась: в августе этого года ВС РФ отказался рассматривать дело. В июле прошлого года Советский районный суд Челябинска принял решение изъять у бизнесмена более 149 млрд обыкновенных акций ПАО «ЮГК», а также обратить в доход государства управляющую компанию ЮГК, ООО «Бизнес-актив», «Хоум», «Уралтранскомплект» и доли в прочих компаниях.

Виталина Ярховска