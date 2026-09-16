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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 71 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 71 беспилотник самолетного типа над семью российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Брянской, Калужской, Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль были ранены два человека. Власти других регионов о жертвах или каких-либо последствиях на земле не сообщали.

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