Силы ПВО за ночь сбили над Россией 71 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 71 беспилотник самолетного типа над семью российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Брянской, Калужской, Орловской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль были ранены два человека. Власти других регионов о жертвах или каких-либо последствиях на земле не сообщали.