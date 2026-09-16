Два человека пострадали при атаке БПЛА на автомобиль в Белогородской области

Двое мужчин были ранены при атаке БПЛА в поселке Красная Яруга Белгородской области, сообщает оперштаб региона в «Максе». Дрон ударил по автомобилю, в котором находились пострадавшие.

Оба мужины доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины диагностированы множественные осколочные ранения и травматическая ампутация ноги. Второй пострадавший получил акубаротравму.