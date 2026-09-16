В России к 2035 году возведут семь новых тюремных комплексов

Семь мультирежимных учреждений ФСИН на замену старым исправительным колониям должны построить в России до 2035 года. Об этом сказано в новой редакции федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2035 годы)», на которую ссылается ТАСС.

Каждое учреждение будет включать следственный изолятор и изолированные участки колоний разных режимов. Тюремные комплексы построят в Калужской, Астраханской, Тюменской, Херсонской областях, Татарстане, Бурятии и Забайкальском крае. Большинство из них рассчитано на 3 тыс. мест, в Херсонской области — на 2,5 тыс.

«Планируются выполнение проектных работ и последующее строительство... семи учреждений объединенного типа с помещениями, функционирующими в режиме следственного изолятора, на 5380 мест и участками исправительных колоний на 15 120 мест»,— говорится в новой редакции ФЦП.

Первое учреждение намерены построить в Татарстане уже к 2030 году, в Калужской области — к 2031 году. Размещать комплексы планируют на участках с транспортной доступностью, вблизи автодорог. Предварительная оценка строительства одного учреждения — от 13 до 20 млрд руб.

В июне ФСИН представила модель быстровозводимого исправительного центра для приговоренных к принудительным работам. Исправительный центр рассчитан на 200 мест. Он включает здание общежития, а также сквер со скамейками, спортивную площадку, двор для прогулок и парковку. Проект направили в регионы в качестве рекомендации.