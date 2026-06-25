ФСИН представила модель быстровозводимого исправительного центра
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России показала модель быстровозводимого исправительного центра для осужденных на принудительные работы. Макет представили на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.
Исправительный центр рассчитан на 200 мест. Проект учреждения включает в себя как само здание общежития, так и сквер со скамейками, спортивную площадку, двор для прогулок и автомобильную парковку. Проект уже направлен в регионы в качестве рекомендации.
Общежитие спроектировано по установленным критериям Минстроя, отметил представитель ФСИН. При этом наличие спортивной площадки, сквера и других элементов в проекте необязательно. По данным ведомства, модульный проект позволяет быстро построить исправительный центр и при необходимости перенести его в другое место. Проект центра могут использовать крупный и средний бизнес, заинтересованный в создании таких общежитий на своих объектах.
Принудительные работы назначают за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие преступления, совершенные впервые. Такой вид наказания не подразумевает полную изоляцию от общества. При этом осужденным нельзя покидать исправительный центр без разрешения. Они трудятся на предприятиях и объектах, с которыми у исправительного центра заключен договор.
Представление ФСИН модели быстровозводимого исправительного центра является частью более широкой тенденции по развитию системы принудительных работ в России. Этот вид наказания, появившийся в законодательстве в 2011 году и активно применяемый с 2017 года, рассматривается как альтернатива лишению свободы, способствующая социальной адаптации осужденных и возмещению ущерба.
Система исправительных центров активно расширяется. Например, к марту 2023 года в России было создано 367 таких центров на 40 тысяч мест, а к 2024 году Минюст планировал довести число мест до 80 тысяч. Власти регионов, в том числе Свердловской области, активно сотрудничают с ФСИН в вопросе создания новых центров, часто с участием бизнеса.
Привлечение осужденных к принудительным работам рассматривается как способ решения кадровых вопросов и привлечения дополнительной рабочей силы на предприятия. Компании, такие как Ozon, отмечают высокую эффективность труда осужденных. При этом бизнес заинтересован в создании общежитий для осужденных, а предприятия, организующие у себя такие центры, могут получать налоговые преференции. В то же время, ФСИН и Минюст стремятся улучшить условия содержания осужденных, в частности, обеспечить их питанием и одеждой, а также ввести электронные браслеты для контроля и предупреждения правонарушений. Несмотря на общие позитивные оценки, некоторые правозащитники указывают на проблемы, такие как низкие зарплаты и трудности с трудоустройством "не по профилю", а также бюрократические препоны при временном покидании центров.