ФСИН представила модель быстровозводимого исправительного центра

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России показала модель быстровозводимого исправительного центра для осужденных на принудительные работы. Макет представили на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.

Исправительный центр рассчитан на 200 мест. Проект учреждения включает в себя как само здание общежития, так и сквер со скамейками, спортивную площадку, двор для прогулок и автомобильную парковку. Проект уже направлен в регионы в качестве рекомендации.

Общежитие спроектировано по установленным критериям Минстроя, отметил представитель ФСИН. При этом наличие спортивной площадки, сквера и других элементов в проекте необязательно. По данным ведомства, модульный проект позволяет быстро построить исправительный центр и при необходимости перенести его в другое место. Проект центра могут использовать крупный и средний бизнес, заинтересованный в создании таких общежитий на своих объектах.

Принудительные работы назначают за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие преступления, совершенные впервые. Такой вид наказания не подразумевает полную изоляцию от общества. При этом осужденным нельзя покидать исправительный центр без разрешения. Они трудятся на предприятиях и объектах, с которыми у исправительного центра заключен договор.