В колледжи ушли 65% девятиклассников

В России постепенно растет количество девятиклассников, поступающих в колледжи, в том числе за счет участия регионов в эксперименте по упрощенному поступлению в учреждения среднего профессионального образования (СПО) через два ОГЭ. Проанализировав данные из субъектов федерации, “Ъ” выяснил: доля девятиклассников, предпочитающих среднее профобразование, варьируется от 5% до 50% в зависимости от условий приемной кампании в конкретном регионе.

К окончанию основного этапа приемной кампании в средние профессиональные учебные заведения, по данным Минпросвещения, было подано 3,8 млн заявлений, что на 450 тыс. больше, чем в прошлом году. Конкурс составил в среднем 3,2 человека на место. В 2026 году продолжить обучение в колледже, а не в старшей школе решили около 65% девятиклассников.

В 2025 году стартовал пилотный проект, в рамках которого девятиклассники из Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области могли сдать только два ОГЭ — по русскому языку и математике — для поступления в СПО. Взамен власти гарантировали им поступление на бюджет по специальности, нужной для региона. Желающие учиться в старшей школе сдавали четыре ОГЭ. В 2026 году пилот расширили еще на девять субъектов.

Подробнее — в материале «Ъ» «С парой — в колледж».