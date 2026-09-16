Сливы в начале сентября подешевели в рознице на 15% год к году

Розничная стоимость слив на неделе с 31 августа по 6 сентября составила 125,2 руб. за 1 кг, сократившись год к году на 15%, подсчитали в аналитической компании NTech. Сейчас сливы — самая подешевевшая в годовом выражении позиция фруктов. Снижение показывают и яблоки, стоимость которых уменьшилась на 6%, до 130,3 руб. за 1 кг.

В ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных поставщиков продуктов питания) говорят о падении оптовых цен на яблоки в начале сентября на 24,5% год к году. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко заметил сокращение на 20%. У слив, по его словам, динамика даже более выраженная.

Управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов связывает снижение цен с коррекцией относительно высоких прошлогодних уровней. Сезон 2025 года был аномальным, напоминает эксперт. Российский урожай косточковых из-за неблагоприятной погоды тогда сократился в три с половиной раза, до 9 тыс. тонн, а цена реализации выросла более чем в полтора раза. В этом году урожай, напротив, хороший.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цены медленно сливаются».