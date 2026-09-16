Цены медленно сливаются

Розничные цены на сезонные фрукты в России снижаются. Сливы в начале сентября подешевели на 15% в годовом выражении, яблоки — на 6%. Это связано с хорошим урожаем и ростом товарного производства, но снижение розничных цен далеко не всегда стимулирует потребление, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Розничная стоимость слив на неделе с 31 августа по 6 сентября составила 125,2 руб. за 1 кг, сократившись год к году на 15%, подсчитали в аналитической компании NTech. Сейчас сливы — самая подешевевшая в годовом выражении позиция фруктов. Снижение показывают и яблоки, стоимость которых уменьшилась на 6%, до 130,3 руб. за 1 кг. В ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных поставщиков продуктов питания) говорят о падении оптовых цен на яблоки в начале сентября на 24,5% год к году. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко заметил сокращение на 20%. У слив, по его словам, динамика даже более выраженная.

Управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов связывает снижение цен с коррекцией относительно высоких прошлогодних уровней. Сезон 2025 года был аномальным, напоминает эксперт. Российский урожай косточковых из-за неблагоприятной погоды тогда сократился в три с половиной раза, до 9 тыс. тонн, а цена реализации выросла более чем в полтора раза. В этом году урожай, напротив, хороший.

71% совокупного урожая слив в 2025 году, по оценке «Рексофт Консалтинг», пришелся на хозяйства населения. Российская слива обычно попадает на полки магазинов в июле—сентябре. Вне сезона предложение составляют поставки из Узбекистана, Ирана и Молдавии, на которые приходится 60% ввозимых сливы и терна. В Metro фактором снижения полочных цен на сливу в этом году называют ее поставки от российского поставщика. Ранее в сети была представлена только иранская продукция. В «Пятерочке» российская слива сейчас формирует 90% предложения — это выше показателя прошлого года, говорят в X5.

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Урожай яблок, согласно недавно прозвучавшему прогнозу Минсельхоза, в этом году составит 2,1 млн тонн, прибавив год к году 5%. Дмитрий Краснов обращает внимание на то, что уборка на юге страны обычно идет плотно и на рынок поступает сразу большой объем. Самообеспеченность яблоками, по данным Минсельхоза, в 2025 году составила 85,5%. К 2028 году планируется довести значение до 100%.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков говорит о росте производства яблок именно в организованном сегменте. Например, в Краснодарском крае урожай в этом году увеличился на 49,8% год к году. Андрей Недужко замечает, что в течение последних десяти лет активно закладывались новые сады и сейчас значительная часть из них вступила в полноценное плодоношение. Спрос же, по его словам, растет не так динамично. Это усиливает ценовое давление.

Дмитрий Краснов говорит, что импорт в группе «Яблоки, груши и айва» за прошлый год сократился на 7,3%. В сезон уборки урожая доля российской продукции достигает 75–90%. В конце зимы и начале весны повышается значимость поставок из Молдавии, Азербайджана, Сербии, Китая и ЮАР, говорит эксперт. Вместе эти страны формируют две трети импорта.

Господин Краснов замечает, что потребление свежих фруктов в России сейчас заметно отстает от рекомендации Минздрава: 73,9 кг против 100 кг на человека в год. Это сохраняет возможности для роста продаж в категории в целом.

В Metro замечают, что снижение розничных цен далеко не всегда стимулирует потребление: в последние два года спрос в категории фруктов и овощей достаточно непредсказуем. Дмитрий Краснов считает, что изменение стоимости вряд ли может быть стимулом для категории, но способствовать перераспределению спроса внутри нее — вполне. «Спрос на сезонные фрукты гибкий: потребитель легко меняет одну позицию на другую или сокращает объем, если цена кажется высокой»,— рассуждает он.

Александра Мерцалова