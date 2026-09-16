Спор об уголовном обременении банкротного имущества дошел до Верховного суда

Верховный суд РФ (ВС) определит, кто вернет деньги добросовестной покупательнице имущества банкрота, если оно оказалось под скрытым обременением. В этом деле ипотечная квартира обанкротившегося гражданина была продана с торгов. Но покупательница не смогла оформить на нее право собственности, так как жилье оказалось под арестом по уголовному делу. Суды расторгли сделку, но разошлись во мнениях о том, взыскать ли уплаченные за квартиру средства с банка, у которого квартира была в залоге по ипотечному договору, или с банкрота.

История спора началась в сентябре 2022 года, когда Максима Тырсикова признали банкротом по инициативе банка РСХБ. Долг перед этим кредитором был обеспечен залогом московской квартиры господина Тырсикова. Финансовый управляющий с согласия РСХБ разработал положение о продаже квартиры и сам организовал торги. В марте 2023 года квартиру купила на аукционе Инна Пономарева, заплатив 7,8 млн руб. Основную часть суммы (6,8 млн руб.) получил банк как залоговый кредитор, остальное включили в конкурсную массу банкрота.

Но оформить право собственности на себя покупательница не смогла: Росреестр приостановил регистрацию, так как квартира оказалась арестована по уголовному делу еще в 2020 году. Между тем ни в положении о продаже имущества, ни в описании лота, ни в самом договоре купли-продажи об уголовном аресте не было ни слова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Арест скрылся в квартире».