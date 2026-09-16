Минприроды назвало регион с крупнейшими запасами урана в России

Крупнейшие месторождения урана в России находятся в Якутии — на них приходится около 55% всех запасов в стране, заявили «РИА Новости» в Минприроды. Месторождения сосредоточены в Эльконском урановорудном районе.

Крупнейшее среди месторождений — Дружное, где насчитывают 95,8 тыс. тонн запасов урана (или 13,8% всех запасов). Также в тройку входят Эльконское плато с 62,4 тыс. тонн урана (9%) и Северное с 60,8 тыс. тонн запасов (8,8%).

США в мае 2024 года ограничили импорт урана из России. В ноябре того же года российское правительство ввело ограничения на вывоз обогащенного урана в США или по договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Financial Times писала, что к 2040 году Россия может контролировать более трети мировой добычи урана.