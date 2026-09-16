Выпуск легковых машин в России в 2026 году может вырасти на 19%

Производство легковых автомобилей в России в 2026 году вырастет на 4–19% год к году, до 700–800 тыс. штук, прогнозируют опрошенные “Ъ” эксперты. В 2025 году, согласно Росстату, этот показатель составил 673 тыс. штук.

По оценке Strategy Partners, в базовом сценарии выпуск легковых машин в стране достигнет 700 тыс. штук, в пессимистичном — 660 тыс. штук, в оптимистичном — 730 тыс. штук. Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов считает, что показатель по итогам года может составить 800 тыс. штук. Прогноз партнера SBS Дмитрия Бабанского на текущий год — 700–750 тыс. произведенных машин. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов ожидает роста выпуска до 730–760 тыс. штук.

Увеличению производства легковых автомобилей способствуют нормализация запасов, рост продаж и расширение сборки китайских машин под новыми брендами. Впрочем, не исключено, что заводы могут снизить темпы выпуска новых машин в четвертом квартале в случае замедления авторынка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Конвейер набирает скорость».