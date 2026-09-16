Конвейер набирает скорость

Нормализация запасов, рост продаж и расширение сборки китайских машин под новыми брендами могут привести к увеличению производства легковых автомобилей в России в 2026 году до 800 тыс. штук. Впрочем, не исключено, что заводы могут снизить темпы выпуска новых машин в четвертом квартале в случае замедления авторынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Производство легковых автомобилей в России в 2026 году вырастет на 4–19% год к году, до 700–800 тыс. штук, прогнозируют опрошенные “Ъ” эксперты. В 2025 году, согласно Росстату, этот показатель составил 673 тыс. штук.

По оценке Strategy Partners, в базовом сценарии выпуск легковых машин в стране достигнет 700 тыс. штук, в пессимистичном — 660 тыс. штук, в оптимистичном — 730 тыс. штук. Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов считает, что показатель по итогам года может составить 800 тыс. штук. По его расчетам, чуть меньше половины этого объема придется на традиционные российские бренды Lada и «УАЗ», а остальное — на различные китайские бренды и суббренды, а также автомобили, выпускаемые под российскими брендами на основе китайских технологий. Увеличение производства, полагает господин Беспалов, будет связано с нормализацией складских запасов, которые сдерживали выпуск автомобилей в 2025 году, небольшим ростом авторынка (согласно оценке эксперта, на 5% год к году), а также тенденцией на замещение импорта.

Положительная динамика по производству также связана с нормализацией цепочек поставок компонентов, добавляет партнер SBS Дмитрий Бабанский. Кроме того, продолжает он, загрузку предприятий поддержит закон о локализации такси. С 1 марта в РФ в реестр такси будут включаться только машины российской сборки из утвержденного перечня, в который входят автомобили Lada, Sollers, Haval, Tenet и т. д. Прогноз господина Бабанского на текущий год — 700–750 тыс. произведенных машин.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов ожидает роста выпуска до 730–760 тыс. штук. «Основной фактор здесь не резкое восстановление спроса, а постепенное увеличение загрузки российских площадок и запуск новых локализованных моделей»,— считает эксперт.

Источник “Ъ” напоминает, что загрузка созданных в России мощностей остается низкой — порядка 30–40%, тогда как, согласно новой стратегии развития автопрома, в России мощности позволяют выпускать около 2,8 млн легковых автомобилей в год. Сдерживает загрузку непростой рынок, спрос на котором достаточно умеренный.

Продажи автомобилей, в свою очередь, сдерживаются сложными условиями финансирования, отмечает руководитель проектов практики «Транспорт и логистика» Strategy Partners Антон Румянцев. Также о высоких кредитных ставках говорит господин Бабанский. Кроме того, напоминает источник “Ъ”, наблюдается тенденция на увеличение срока владения автомобилем до семи с половиной лет. К тому же часть спроса перетягивает вторичный сегмент. «Многие, имея, к примеру, десятилетний автомобиль, пересаживаются на трехлетний»,— говорит он.

Доля локализованных «российских китайцев» (в частности, «Москвич», Volga, Tenet, Evolute, Voyah, UMO) продолжит расти, единогласны опрошенные “Ъ” эксперты. В том числе за счет расширения продаж текущих брендов и появления новых локализуемых марок, например Votour, отмечает партнер, руководитель практики по работе с компаниями автомобильной промышленности Kept Станислав Зингиревич. «Китайские бренды активно переходят от прямого импорта к сборке в РФ и Белоруссии под местными марками»,— вторит Дмитрий Бабанский. Владимир Чернов уточняет, что к локализации производителей из КНР подталкивают выросшие ставки утилизационного сбора. По данным «Газпромбанк Автолизинга», за первое полугодие в России продано 130,9 тыс. китайских машин локальной сборки — 35% от всех произведенных легковых автомобилей.

Согласно Росстату, в январе—июле выпуск легковых машин в РФ вырос на 8,2%, до 444 тыс. штук. По мнению господина Беспалова, фактический результат за 2026 год будет во многом зависеть от динамики рынка в четвертом квартале и взглядов автопроизводителей на первое полугодие следующего года. «Если рынок будет замедляться, производители могут сократить объемы производства, чтобы не накапливать избыточные запасы, а если будет ускоряться — объемы производства могут увеличиться, чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса»,— резюмирует эксперт.

Наталия Мирошниченко