Управляющие компании отчитались о росте активов на 12% за счет ПИФов

По данным агентства «Эксперт РА», из более чем 100 опрошенных крупных управляющих компаний (УК) показатели по активам под управлением и их структуре раскрыли 45. Суммарные активы компаний, раскрывших данные, составили 19,5 трлн руб. Это 54,5% от активов всех УК, которые, по данным Банка России, на середину года достигали 35,8 трлн руб. Объем активов под управлением 41 УК, раскрывавшей данные по итогам 2025 года, вырос почти на 12%, до 17,52 трлн руб. Вместе с тем рост активов всех компаний не дотянул и до 10%, свидетельствуют данные ЦБ.

Ключевым драйвером роста активов выступило направление по работе с розничными паевыми инвестиционными фондами (ОПИФами и БПИФами). За отчетный период по компаниям, раскрывавшим данные, чистые активы таких ПИФов выросли на 30,5%, до 3,58 трлн руб.

Остальные направления бизнеса показали менее значительный рост. С начала года активы в ЗПИФах выросли на 15%, до 5,2 трлн руб., доверительное управление средствами физлиц и юридических лиц приросло почти на 11%, до 3,6 трлн руб. Динамику заметно ниже среднерыночной показало направление по работе с НПФ (рост на 3%, до 4,48 трлн руб.).

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