Фонды показали лицом

По итогам первого полугодия объем активов в доверительном управлении управляющих компаний, представивших данные «Эксперт РА», достиг 19,5 трлн руб. По сравнению с прошлым годом число компаний, раскрывающих данные, увеличилось. Компании, чьи данные доступны с 2025 года, совокупно нарастили активы на 12%, до 17,52 трлн руб., за полугодие. Рост обеспечили в основном розничные и закрытые ПИФы. Участники рынка допускают замедление темпов роста активов во втором полугодии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

УК стали активнее раскрывать показатели своей деятельности на рынке доверительного управления. По данным агентства «Эксперт РА», из более чем 100 опрошенных крупных участников рынка показатели по активам под управлением и их структуре раскрыли 45 компаний. Впервые с 2021 года данные предоставила «ААА Управление капиталом», которая с показателем 1,2 трлн руб. заняла пятое место в ренкинге. Участие в нем приняла и УК «Современные фонды недвижимости» (см. таблицу). «Транспарентность укрепляет доверие клиентов и партнеров, поэтому все большее число УК возвращается к участию в ренкингах»,— отмечает старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Екатерина Серова.

Суммарные активы компаний, раскрывших данные, составили 19,5 трлн руб. Это 54,5% от активов всех УК, которые, по данным Банка России, на середину года достигали 35,8 трлн руб. Объем активов под управлением 41 УК, раскрывавшей данные по итогам 2025 года, вырос почти на 12%, до 17,52 трлн руб. Вместе с тем рост активов всех компаний не дотянул и до 10%, свидетельствуют данные ЦБ.

Ключевым драйвером роста активов выступило направление по работе с розничными паевыми инвестиционными фондами (ОПИФами и БПИФами). За отчетный период по компаниям, раскрывавшим данные, чистые активы таких ПИФов выросли на 30,5%, до 3,58 трлн руб. По данным Investfunds, за первые шесть месяцев 2026 года чистые привлечения во все розничные ПИФы составили 0,77 трлн руб., что в 2,7 раза выше результата за аналогичный период 2025 года. «Порядка 84% прироста активов розничных фондов компаний в первом полугодии обеспечили чистые привлечения клиентских средств и лишь порядка 16% — рыночная переоценка»,— отмечает гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

Остальные направления бизнеса показали менее значительный рост. С начала года активы в ЗПИФах выросли на 15%, до 5,2 трлн руб., доверительное управление средствами физлиц и юридических лиц приросло почти на 11%, до 3,6 трлн руб. Динамику заметно ниже среднерыночной показало направление по работе с НПФ (рост на 3%, до 4,48 трлн руб.). «Прирост активов пенсионных резервов за указанный период составил 14,6% за счет притока средств в системы ПДС и НПО, а инвестиционный доход был достаточно скромным на фоне переоценки ОФЗ»,— отмечает Екатерина Серова.

Высокие темпы роста активов, особенно в части традиционно более маржинальных розничных фондов, позитивно сказываются на выручке компаний. По итогам первого полугодия выручка от доверительного управления крупнейших УК выросла, по оценке “Ъ”, на 26,7% год к году, до 63 млрд руб. (см. “Ъ” от 26 августа). При этом крупнейшие УК, обеспечившие почти 87% притока средств в ОПИФы и БПИФы с начала года, показали рост выручки на 40–82%.

Во втором полугодии, как отмечает гендиректор УК «Первая» Андрей Бершадский, основными точками роста продолжат быть розничные паевые фонды с консервативными стратегиями инвестирования в инструменты денежного рынка и облигации. Вместе с тем ужесточение денежно-кредитных условий вынуждает управляющих осторожнее смотреть на перспективы отрасли до конца года. По итогам сентябрьского заседания ЦБ сохранил ставку на уровне 14%, отметив рост инфляционных рисков. «Жесткая ДКП остается препятствием для притока средств в инвестиционные инструменты. Раскрытие обновленных параметров бюджета и данных по инфляции наряду с геополитическим фоном станут основными триггерами для рынка»,— отмечает директор департамента портфельных инвестиций «ВИМ Инвестиции» Сергей Дюдин. По словам замгендиректора УК «ААА Управление капиталом» Владимира Цибанова, пока ключевая ставка будет высокой, значительная часть капитала продолжит размещаться на банковских депозитах. «В связи с более пологой траекторией смягчения ДКП сейчас мы склоняемся к более консервативной оценке. На конец года ожидаем совокупные активы под управлением на уровне 3,5 трлн руб.»,— прогнозирует господин Бершадский.

Виталий Гайдаев