Режим ЧС введен на Таймыре после попадания нефтепродуктов в Хатангский залив

На территории всего Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа с вечера 15 сентября введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев.

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Причиной решения в документе назван «разлив дизельного топлива в водный объект Хатангский залив». Разгерметизация емкости с нефтепродуктами произошла в районе поселка Сындасско. Сигнал об инциденте главное управление МЧС по региону получило 15 сентября около 11:00.

«Нефтепродукты не попали в водоем, откуда жители поселка берут воду»,— говорится в сообщении окружной администрации. Ее глава Алексей Членов назначен руководителем оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

Валерий Лавский