Количество маскирующихся под компании ТЭКа мошеннических сайтов выросло в 4 раза

За полгода количество скам-ресурсов, то есть мошеннических сайтов для кражи денег, имитировавших площадки известных брендов, выросло на 15%. Заметнее всего увеличилась доля площадок, имитирующих сайты компаний топливно-энергетической отрасли: с 5% до 22%.

По данным ИБ-компании F6, самой атакуемой отраслью в 2026 году остается ритейл (69% всех фишинговых атак и 32% скам-атак). Второе место остается за финсектором в обоих типах атак. Но на третье место в рейтинге самых атакуемых отраслей вышли предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК): доля мошеннических ресурсов под брендами из этой сферы увеличилась более чем в четыре раза — с 5% в первом полугодии 2025 года до 22%.

Аналитики F6 объясняют такой резкий рост появлением новых схем обмана в связи с проблемами на топливном рынке, а также более частым использованием брендов ТЭКа для инвестиционного мошенничества.

Подробнее — в материале «Ъ» «Скамеры внутреннего сгорания».