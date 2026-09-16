Скамеры внутреннего сгорания

За полгода количество скам-ресурсов, то есть мошеннических сайтов для кражи денег, имитировавших площадки известных брендов, выросло на 15%. Заметнее всего увеличилась доля площадок, имитирующих сайты компаний топливно-энергетической отрасли: с 5% до 22%. Мошенники продолжают спекулировать на топливной теме и осенью, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными ИБ-компании F6 о скам- и фишинговых атаках на российские компании в первом полугодии 2026 года. Количество скам-ресурсов (маскирующихся под легитимные сервисы для похищения денег жертв) в среднем на один бренд в России увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В то же время число фишинговых ресурсов на один бренд сократилось на 43%. За январь—июнь 2026 года злоумышленники создали в среднем по 1,3 тыс. фишинговых ресурсов и 1,4 тыс. скам-ресурсов на один бренд, находящийся под активными атаками.

Фишинг и скам — два разных вида интернет-мошенничества. Цель фишинга — получить данные пользователя (данные банковских карт и др.), скамеров — похитить деньги под предлогом именно добровольного перевода.

Самой атакуемой отраслью в 2026 году остается ритейл — на компании из этой сферы приходится 69% всех фишинговых атак и 32% скам-атак (см. инфографику). Второе место также остается за финсектором в обеих атаках. Но на третье место в рейтинге самых атакуемых отраслей вышли предприятия топливно-энергетического комплекса: доля мошеннических ресурсов под брендами из этой сферы увеличилась более чем в четыре раза, с 5% в первом полугодии 2025 года до 22%. Аналитики F6 объясняют такой резкий рост появлением новых схем обмана в связи с проблемами на топливном рынке, а также более частым использованием брендов ТЭКа для инвестиционного мошенничества. Мошенники стали реже маскироваться под бренды банков и других финансовых организаций: доля фишинговых атак с их использованием уменьшилась с 32% до 18%, а скама — с 32% до 23%. В три раза — с 9% до 3% — уменьшилась доля фишинговых атак с использованием брендов лотерей.

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Первые фишинговые сайты, имитирующие различные сервисы по продаже топлива, появились вскоре после возникновения очередей на АЗС в июне 2026 года.

Тогда же злоумышленники от имени крупных сетей АЗС активизировали создание поддельных скам-ресурсов, на которых предлагали получить по записи 20 литров бензина «без живой очереди и талонной системы». Мошеннических скам-сайтов, связанных с тематикой ТЭК, появлялось значительно больше, чем ресурсов, имитирующих бренды из других отраслей. Известные бренды использовались как в схемах инвестиционного мошенничества, так и в «акциях»: по предоплате приобрести «талоны на заправку на АЗС», говорят в F6. Угроза сохраняется и во втором полугодии: в августе от имени вымышленного бренда «Топливо24» злоумышленники предлагали приобрести на фальшивых сайтах бензин, газ и дизельное топливо по ценам на 20–30% ниже обычных с доставкой по адресу или с правом заправки на АЗС.

Топливный кризис в России разразился с начала лета 2026 года. Как писал “Ъ”, только 15–19 июня темпы роста цен на Аи-92 и Аи-95 в Москве и Подмосковье увеличились в три-четыре раза относительно предыдущих недель. Причиной стали внеплановые ремонты на крупных нефтеперерабатывающих заводах, что спровоцировало резкий рост спроса на бензин.

Топливная тематика остается актуальной и опасной, добавляет директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско. Она позволяет сочетать сразу несколько эффективных приемов социальной инженерии: ссылку на дефицит или ограничения, обещание экономии и необходимость срочно зарегистрироваться, пока предложение не закончилось. Активность злоумышленников в топливной тематике напрямую зависит от ситуации на рынке, говорит руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов: «Именно такой всплеск мы наблюдали летом, когда активно распространялись схемы с предложениями купить талоны на топливо или найти бензин по выгодной цене». Осенью злоумышленники часто переключаются на другие актуальные темы — 1 сентября, распродажи, а ближе к концу года — новогодние корпоративы, подарки и т. д.

«Мы видим переключение с сайтов на соцсети, где становится намного проще обмануть пользователей»,— отмечает CEO Phishman, амбассадор бизнес-клуба «Кибердома» Алексей Горелкин. «Фишинг эффективен даже через электронную почту, но через соцсети атака распространяется в группах и сообществах»,— предупреждает он.

Татьяна Исакова